دنيا سمير غانم تنشر عرضا استعراضيا لأطفال على نغمات «فطوطة»

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جزءا من عرضٍ مسرحي يقدمه مجموعة من الأطفال على أنغام أغنية والدها الشهيرة «فطوطة»، عبر صفحتها على «إنستجرام».

عرض مسرحي على أغنية فطوطة

ونشرت دنيا سمير غانم الفيديو، وظهر فيه مجموعة من الأطفال وهم يقدمون عرضا مسرحيا على أنغام أغنية فطوطة، الشخصية الشهيرة التي قدمها الفنان الراحل سمير غانم.

وعلقت دنيا سمير غانم على الفيديو قائلة: «فخورة بكونى ابنتك، ربنا يرحمك يا حبيبي».

يذكر أنّ شخصية فطوطة قدّمها الفنان الراحل سمير غانم ضمن فوازير فطوطة وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، وكانت علامة بارزة في تاريخه.

يذكر أن دنيا سمير غانم تواصل خلال هذه الفترة تصوير باقي مشاهد فيلمها الجديد روكى الغلابة، استعدادا لطرحه في دور العرض السينمائية.