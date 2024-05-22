رامي رضوان يدعم زوجته دنيا سمير غانم في فيلمها الجديد: هتكسري الدنيا

حرص الإعلامي رامي رضوان على دعم زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، بمناسبة فيلمها الجديد الذي يحمل اسم روكي الغلابة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشر رامي رضوان بوستر الفيلم وعلق قائلًا: «مبروك حبيبتي، وياريت نفصل تماما ما بين روكي في اللوكيشن ودنيا في البيت.. مبروك يا حلويين هتكسروا الدنيا بإذن الله».

تفاصيل فيلم روكي الغلابة

تدور أحداث فيلم «روكي الغلابة» في إطار كوميدي حول بودي جارد تجسد شخصيتها دنيا سمير غانم، وهو من بطولة محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، من إخراج أحمد الجندي، تأليف كريم يوسف.

آخر أعمال دنيا سمير غانم السينمائية

يشار إلي أن آخر أعمال دنيا سمير غانم في السينما كان من خلال فيلم «تسليم أهالي»، وشارك في بطولته هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبدالعزيز، سمير غانم، محمد أوتاكا، عبدالله مشرف، محمد ممدوح، لوسي، أحمد فتحي، عمرو وهبة، من إخراج خالد الحلفاوي، تأليف شريف نجيب.