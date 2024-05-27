محمد ثروت يكشف تفاصيل مشاركته مع دنيا سمير غانم في فيلم «روكي الغلابة»

أوشك الفنان محمد ثروت على الانتهاء من تصوير مشاهده، ضمن أحداث فيلم «روكي الغلابة»، مع الفنانة دنيا سمير غانم، المقرر طرحه في دور العرض السينمائية، خلال صيف عام 2024، وتدور أحداثه في إطار كوميدي أكشن.

تفاصيل مشاركة محمد ثروت في فيلم «روكي الغلابة»

وأوضح الفنان محمد ثروت، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجسد شخصية مدير أعمال الفنان محمد ممدوح، الذي يؤدي دور ملاكم، وتجسد الفنانة دنيا سمير غانم شخصية المدرب الخاص به، مشيرا إلى أن الكوميديا تسيطر على أجواء العمل.

أبطال فيلم روكي الغلابة

ويشارك في بطولة فيلم «روكي الغلابة»، كل من: دنيا سمير غانم، ومحمد ثروت، ومحمد ممدوح، وبيومي فؤاد، من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.

ويشهد الفيلم ظهور كايلا ابنة الفنانة دنيا سمير غانم، من خلال شخصيتها في طفولتها خلال الأحداث، وتعد المرة الثانية التي تظهر فيها مع والدتها في عمل فني، بعد مشاركتها معها فى الموسم الرمضاني قبل الماضي من خلال مسلسل «جت سليمة»، ونجحت في خطف الأنظار، وحقق المسلسل ردود أفعال ايجابية كبيرة.