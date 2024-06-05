طريقة عمل بودينج الشيا بالفراولة.. مناسب للدايت

الاستغناء عن السكر في الدايت الذي يتبعه بعض الأشخاص إما للتخسيس أو بسبب حالات مرضية، لا يعني الحرمان التام من أصناف الحلويات، لكن توجد العديد من الوصفات والأطباق التي يمكن تحضيرها دون الحاجة إلى السكر لإكسابها ذلك المذاق المميز، وفي السطور التالية نستعرض طريقة عمل بودينج الشيا بالفراولة، على خطى الشيف غادة التلي، في برنامجها «زعفران وفانيلا» على قناة «CBC سفرة».

مقادير عمل بودينج الشيا بالفراولة

ربع كوب من بذور الشيا.

كوب من الحليب.

ربع كوب من العسل.

كوب من الجرانولا.

نصف كوب من الفراولة المقطعة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

زبدة الفول السوداني.

التوت حسب الرغبة.

طريقة عمل بودينج الشيا بالفراولة

الخطوة الأولى لعمل بودينج الشيا بالفراولة: احضري إناء كبيرا واخلطي اللبن مع الشيا والفانيليا والعسل جيدًا حتى تمتزج وصبي الخليط في علبة محكمة الغطاء وضعيها في الثلاجة لمدة ساعتان.

الخطوة الثانية: ضعي الخليط في الأكواب ووزعي طبقة من الفراولة وطبقة من الجرانولا، وبعدها طبقة من الخليط، ثم طبقة من الفراولة، وعيدي الكرة أكثر من مرة حتى يمتلئ الكوب.