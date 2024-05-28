وصفات طبيعية لمنع تساقط الشعر.. «جربيها مش هتندمي»

العناية بالشعر والاهتمام به من أهم الموضوعات التي تشغل بال الكثير من الأشخاص وخاصة المرأة، التي تحرص دوما على نعومة شعرها والعناية به، وتعمل على إعداد وصفات طبيعية في المنزل لتعطيها نتيجة أفضل من الزيوت والكريمات الموجودة في الأسواق والتي تحتوي علة مواد كيميائية تضر الشعر على المدى البعيد.

وصفات طبيعية للشعر

وقدمت سارة العوام خبيرة التجميل، بعض الوصفات الطبيعة للشعر في إحدى حلقات برنامج «السفيرة عزيزة» ومن ضمنها:

وصفة لتكثيف الشعر ومنع التساقط

- بصل أحمر

- 2 فص ثوم

- فرع روز ماري، ويمكن استخدام معلقة صغيرة من الروز ماري المطحون

- وضع هذه المكونات في إناء من الماء، وتركها حتى تغلي، ثم تصفية المياه من المكونات وتركها حتى تبرد.

- وضعها على الرأس بشكل يومي، والدوام على استعمالها لمدة شهر على الأقل للحصول على نتيجة جيدة.

وصفة ترطيب الشعر

تعمل هذه الوصفة على ترطيب الشعر أي كان نوعه بطريقة طبيعية باستخدام معلقة صغيرة من هذه الزيوت:

- زيت الزيتون

- زيت بذر الكتان

- زيت الخروع

- زيت القرنفل

تخلط هذه الزيوت مع بعضها جيدًا، ثم توضع على فروة الرأس مع تدليكها جيدًا، وغسيل الشعر بعد ساعتين من إضافة هذا الخليط.