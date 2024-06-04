ريهام حجاج ترد على أنباء اعتزالها الفن: ركزوا مع غزة

ترددت شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اعتزال الفنانة ريهام حجاج الفن، وهو الأمر الذي علقت عليه الفنانة من خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر خاصية ستورى بانستجرام.

أول تعليق من ريهام حجاج على اعتزالها الفن

وشاركت الفنانة ريهام حجاج نموذج من الشائعات المنتشرة عن اعتزالها على صفحتها، وعلقت: «يا ريت تنشروا عن اللي بيحصل في غزة ربع نشركم للإشاعات الغلط».

يذكر أن ريهام حجاج شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل صدفة، وذلك بجانب عدد من الفنانين من بينهم رحاب الجمل وخالد الصاوي وعصام السقا وسلوى خطاب وفراس سعيد ونور إيهاب ورشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.