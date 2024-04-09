كريم إيهاب: استفدت كثيرا من ريهام حجاج أثناء تصوير «صدفة»

أبدى الفنان الشاب كريم إيهاب سعادة بالغة إزاء مشاركته فى مسلسل «صدفة» الذى عُرض فى الموسم الرمضانى، حيث جسد شخصية «مازن» طالب بالمرحلة الثانوية داخل المدرسة التى تعمل بها «صدفة»، وتجسد دورها الفنانة ريهام حجاج.

وكشف كريم إيهاب لـ«الوطن» أسباب غيابه عن الساحة الفنية لفترة طويلة قائلاً: «لم أنل فرصة جيدة لتقديم نفسى، حيث إننى بدأت العمل فى سن صغيرة، كما أن هناك فترة من الزمن تتغير بها الملامح وليس من الجيد الظهور بها، لذلك توقفت عن العمل بمجال التمثيل لتطوير ذاتى حتى أصبح مؤهلاً لتلك الخطوة».

وتحدث «إيهاب» عن دور شقيقته الممثلة نور إيهاب قائلاً: «تعلمت الكثير من نور، لأننى كنت أرافقها دوماً داخل استوديوهات التصوير، وأشاهد جميع التفاصيل التى تحدث أثناء عملها، وذلك أفادنى كثيراً فى تجربتى بالتمثيل، حيث كنت على دراية ببعض الأشياء».

وتابع: «فى البداية كانت هناك رهبة من الكاميرا أثناء تصوير مشاهدى الأولى من «صدفة»، حيث كنت لا أعلم متى أنظر إليها ولكن مع التدريب بدأت فى إتقان ذلك بشكل جيد»، وكشف عن أصعب المشاهد التى واجهها خلال التصوير، وقال: «هناك مشهد بإحدى الحلقات يتضمن مشاجرة بينى وبين أحد الأشخاص ويعتبر من المشاهد المهمة بالنسبة لى». أما عن المواقف الصعبة، قال: «من المواقف الصعبة التى تواجهنى، تصوير أحد المشاهد المهمة التى تستوجب تركيزاً كبيراً بعد مواصلة 12 ساعة تصوير، وذلك لأن حينها يكون التركيز قد قل بعض الشىء».

وأثنى كريم إيهاب على جهود الفنانة ريهام حجاج معه أثناء التصوير قائلاً: هى فنانة جميلة كانت مهتمة بتفاصيل دورى وأدوار باقى زملائى، وكانت توجه لنا نصائح أفادتنى كثيراً، والحقيقة أننى سعدت بالعمل معها.

ويشارك فى بطولة مسلسل «صدفة» ريهام حجاج، خالد الصاوى، سلوى خطاب، عصام السقا، رباب ممتاز، ميار الغيطى، عبير منير، فراس سعيد، رحاب الجمل، سليم الترك وكوكبة من النجوم، من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.