ريهام حجاج: سعيدة جدا بالجدل الذي خلقه مسلسل صدفة

قالت الفنانة ريهام حجاج، إنها سعيدة جدا بحالة الجدل الذي سببها مسلسل صدفة، موضحة أن رسالة المسلسل تكمن في أن صدفة شخصية غير سوية بسبب نشأتها منذ الطفولة، «عاوزين نقول للناس مترموش عيالكم، هيطلع طفل عنده اضطراب نفسي، أو شخص مش طبيعي مبيعرفش يفكر كويس، شخص دائما ردود أفعاله غلط».

مسلسل صدفة

أضافت «حجاج»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية لبنى عسل على شاشة «الحياة»، أن المسلسل كان به رسالة مهمة جدا قدمها الفنان خالد الصاوي، وهي «مينفعش تختار ولادك، هتربي مين فيهم ومين لأ، لأن وقتها حتى اللي أنت هتربيه هيطلع مش كويس»، موضحة أنها لم تخاف من الدور بأي شكل، بالعكس تماما اتحمست جدا له، وكانت سعيدة وهي تجسد هذه الشخصية.

وتابعت الفنانة، أن تجسيدها لهذه الشخصية كانت متعبة جدا، لكن كان يوجد متعة، موضحة أن الهدف من تقديم هذه الشخصية في الأساس، هو تقديم رسالة يستفاد منها المجتمع.