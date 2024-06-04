أول تصريح من المطرب أحمد جمال بشأن حادث سير في الهرم

كشف المطرب أحمد جمال تفاصيل الحادث الذي تعرض له اليوم، على طريق الفيوم بدائرة قسم الهرم، وحقيقة الأخبار المتداولة عن الحادث.

تفاصيل حادث المطرب أحمد جمال

وقال أحمد جمال في بيان: «تفاجأت بعبور رجل مسن من طريق غير مخصص للعبور، ومع ذلك تفاديته، لكن سيارة خلفي صدمته، فوقفت للاطمئنان عليه، وتقديم الإسعافات لمساعدته».

وأضاف جمال: «فور الاطمئنان على المسن، خرجت، والرجل بصحة جيدة وأنا في منزلي حاليا».

آخر أغنيات أحمد جمال

وفي سياق آخر، يذكر أن آخر أغنية طرحها أحمد جمال كانت «في بيتها»، من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم.