عائلة أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلاد المنتج هشام جمال

احتفلت عائلة الفنان أحمد زاهر بعيد ميلاد المنتج هشام جمال خطيب ابنتهم ليلى وذلك من خلال نشر صور تجمعهم عبر حساباتهم الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وتقديم التهنئة له من خلالها.

نشر أحمد زاهر «ستوري» وبها صورة تجمعه بالمنتج هشام جمال خطيب ابنته ليلى وذلك على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وعلق عليها قائلاً «كل سنة وأنت طيب يا إتش وعقبال 100 سنة».

عائلة أحمد زاهر تقدم التهنئة لهشام جمال

كما احتفلت أيضاً هدى زوجة الفنان أحمد زاهر بعيد ميلاد هشام جمال ونشرت صورة تجمعه بابنتها وكتبت «عيد ميلاد سعيد يا حبيب قلبي، أتمنى لك في عامك الجديد نجاح كبير وحياة سعيد يا عريس»، وعلق عليها هشام وقال «أحلى حماة في الدنيا».

وقدمت ملك احمد زاهر التهنئة له من خلال نشر صورة تجمعهم على خاصية «ستوري» على «إنستجرام» وكتبت «أحلى حاجة حصلت انك أصبحت جزء من عائلتنا، ربنا يخليكوا لبعض ويتمملكوا على خير يا عريس».

ليلى أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلاد هشام جمال

ونشرت ليلى أحمد زاهر مجموعة صور تجمعها بخطيبها المنتج هشام جمال وكتبت عليها «إلى الرجل الذي يملك قلبي والشخص الذي يجعل كل لحظة أكثر إشراقاً بمجرد وجوده لسنوات، كنت أفضل صديق لي وأقرب المقربين ومنطقة مريحة والآن أناديك بحب حياتي».