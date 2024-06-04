أستاذ طب نفسي: تناول المياه والخضراوات يساهم في التغلب على توتر الامتحانات

قال الدكتور هشام رامي أستاذ الطب النفسي، إنه من الطبيعي وجود قلق في البيوت بسبب امتحانات الثانوية العامة، لافتا إلى أن التوتر أمر طبيعي ويدفع للأمام.

توفير بيئة جيدة للطلاب

وأوضح أستاذ الطب النفسي، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: «لنوفر بيئة جيدة للطلاب، أولا علينا أن نترك لهم التعبير عن قلقهم، ونسمع لهم ولا نقوم بدور الناصح أو المعلم، وعلينا زيادة شرب الماء لأنه يقلل من حساسية الجهاز العصبي وخلاياه، وبالتالي يقل التوتر، وكذلك العمل على زيادة الغذاء الصحي الذي يحتوي على السلطات والخضراوات».

ضرورة تنظيم وقت المذاكرة

وشدد على ضرورة تنظيم الوقت وساعات المذاكرة، والتخفيف من الضغوط على الطلاب بأوقات راحة.