كلمات مؤثرة في وداع شقيقة أحمد زويل بعد وفاتها: «هتوحشينا يا أم ضحكة حلوة»

خلال الساعات القليلة الماضية، رحلت عن عالمنا سهام زويل شقيقة العالم المصري أحمد زويل والدكتورة نانا زويل، وحرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على نعي السيدة «سهام حسن»، مقدمًا التعازي لأسرة «صاحب نوبل في الكيمياء لعام 1999».

كلمات مؤثرة في وداع سهام زويل

ونعت نانا زويل شقيقة أحمد زويل السيدة «سهام» عبر خاصية «ستوري» على تطبيق واتساب قائلة: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، إنا الله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله تعالى شقيقتي السيدة سهام حسن احمد زويل أسأل الله لها الرحمة والمغفرة، ولي وللعائلة الصبر والسلوان، تقبل الله منا ومنكم سائر الدعاء».

وكتبت ابنة شقيقتها إيمي مصطفى كلمات مؤثرة في وداعها: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون توفت إلى رحمة الله تعالى خالتي سهام حسن زويل، والعزاء والدفنة بمقابر العائلة بدسوق، نسأل الله العظيم لها الجنة ولنا الصبر والسلوان، حقيقي أنا مش مصدقة ادعولنا وادعولها حتوحشينا يا أم ضحكة حلوة وبتطلع دايمًا معاكي من القلب، ادعوا لأمي ربنا يثبتها ويصبرها».

أما زوجة ابنها شيرين حسانين نعت السيدة سهام زويل قائلة: «إنّا لله وإنّا إليهِ راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الحاجه سهام زويل والدة زوجي المستشار سامح راجح وأخت العالم الدكتور أحمد زويل».

معلومات عن شقيقة أحمد زويل

وبحسب أسرة العالم الراحل أحمد زويل، نستعرض معلومات عن شقيقة أحمد زويل التي وافتها المنية خلال الساعات الماضية ودُفنت بمسقط رأسها:

- تُدعى سهام حسن أحمد زويل.

- في العقد السابع من عمرها.

- كانت السيدة «سهام» موجه بالتربية والتعليم سابقًا.

- سهام زويل هي زوجة السعيد راجح المدير عام بالتربية والتعليم سابقًا.

- حماها هو المستشار سامح راجح رئيس نيابة قطور.

- تعتبر سهام زويل والدة المستشار سامح راجح رئيس نيابة قطور.

- لديها من الأشقاء ثلاثة: هانم ونانا وأحمد زويل.