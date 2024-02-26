ذكرى ميلاد أحمد زويل الحاصل على جائزة نوبل.. اعرف مسيرته العلمية

يوافق اليوم الذكرى الـ 78 على ميلاد الدكتور أحمد زويل، عالم الكيمياء الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999، صاحب المسيرة العلمية الممتدة داخل وخارج مصر، حتى رحيله في 2 أغسطس 2016.

مسيرة أحمد زويل:

- وفقًا لموقع التنسيق الحضاري، ولد أحمد زويل بمدينة دمنهور محافظة البحيرة.

- في سن 4 سنوات انتقل مع أسرته إلى مدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، حيث نشأ وتلقى تعليمه الأساسي هناك.

- حصل على بكالوريوس العلوم بامتياز مع مرتبة الشرف، في جامعة الإسكندرية عام 1967 في الكيمياء.

- عمل معيدًا بالكلية، ثم حصل على درجة الماجستير عن بحث في علم الضوء.

- سافر إلى الولايات المتحدة لمواصلة دراسته في منحة دراسية، وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا في علوم الليزر.

- عمل باحثا في جامعة كاليفورنيا، بيركلي (1974-1976).

ثم انتقل للعمل في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا منذ 1976، وهي من أكبر الجامعات العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية.

- حصل علي الجنسية الأمريكية عام 1982.

- وتدرج في المناصب العلمية الدراسية داخل جامعة كالتك إلى أن أصبح أستاذًا رئيسيًّا لعلم الكيمياء بها، وهو أعلي منصب علمي جامعي في الولايات المتحدة الأمريكية خلفًا للينوس باولنج، الذي حصل علي جائزة نوبل مرتين؛ الأولي في الكيمياء والثانية في السلام العالمي.

كتب أحمد زويل:

أصدر العديد من الكتب والدراسات منها: «رحلة عبر الزمن.. الطريق إلى نوبل- عصر العلم» في 2005، و«حوار الحضارات»، وهو آخر مؤلفات الدكتور زويل المنشورة بالعربية، وذلك في سنة 2007.

- التصوير الميكروسكوبي الإلكتروني رباعي الأبعاد (بالإنجليزية: 4D Electron Microscopy: Imaging in Space and Time): عن استخدام المجهر الإلكتروني في الدراسة المجهرية للحصول على معلومات رباعية الأبعاد كثيرة مقارنة بالأدوات العلمية الأخرى.

- علم الأحياء الفيزيائي- من الذرات إلى الطب (بالإنجليزية: Physical Biology: From Atoms to Medicine): كتاب عن أحدث الطرق والمفاهيم في السلوك الكيميائي والحيوي.

- أبحاثه في مجال كيمياء الفيمتو، إذ قام باختراع ميكروسكوب يقوم بتصوير أشعة الليزر في زمن مقداره فمتوثانية، وهكذا يمكن رؤية الجزيئات أثناء التفاعلات الكيميائية.