«الأرصاد»: درجات الحرارة تسجل ارتفاعا جديدا.. الذروة تصل إلى 45

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صدر عنها قبل قليل، إنّ من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بداية من غدٍ الأربعاء لتصل إلى 45 درجة مئوية على بعض المناطق، في حين تصل إلى 38 درجة على القاهرة الكبرى، ثم تعقبها ذروة الموجة الحارة، وبعدها يبدأ الانخفاض في ظل الموجة شديدة الحرارة التي تتعرض لها البلاد منذ عدة أيام.

استمرار الموجة شديدة الحرارة

وأوضحت «الأرصاد» في بيانها، أن الموجة شديدة الحرارة ما زالت مسيطرة على أغلب أنحاء البلاد، وتستمر ذروتها حتى يوم الجمعة المقبل، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على باقي الأنحاء، متوقعة أن تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء.

وترتفع درجات الحرارة غدًا على معظم الأنحاء، لتسجل العظمى 38 درجة على القاهرة الكبرى، و40 درجة على شمال الصعيد، وتسجل 41 درجة على جنوب سيناء، في حين ترتفع إلى ذروتها القصوى على جنوب الصعيد لتسجل 45 درجة مئوية.

ذروة الموجة الحرارة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ من المتوقع أن تشهد البلاد يومي الخميس والجمعة ارتفاعا حادا في درجات الحرارة، لتكون ذروة الموجة الحارة في هذين اليومين في حين تأخذ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي بدءًا من يوم السبت المقبل 8 يونيو، بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية.