ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة البحر الأحمر

اعتمد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بحضور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم في بيان، أن نسبة النجاح في مدارس البحر الأحمر الإعدادية العامة بلغت 77.4%، بينما وصلت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية المهنية إلى 80.7%.

كما اعتمد المحافظ نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع، وبلغت نسبة النجاح 78%، بينما حقق الصم وضعاف السمع نسبة نجاح 100%.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالبحر الأحمر

وتنشر «الوطن» رابط الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر من خلال الاسم ورقم الجلوس من خلال هذا الرابط، وذلك بعد اعتمادها من قبل المحافظ.

محافظ البحر الأحمر يهنئ الطلاب

وأعرب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين، وتقديره لجهود المعلمين والمعلمات والإدارات التعليمية في تحقيق هذه النتائج المميزة، مؤكداً استمرار دعم المحافظة للعملية التعليمية والارتقاء بمستوى التعليم في جميع مدارس المحافظة.

في وقت سابق، انتهى طلاب محافظة البحر الأحمر من امتحان الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023/2024، وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن انتهاء عملية التصحيح قبل اعتمادها من قِبل المحافظ.