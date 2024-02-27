جامعة بنها تنظم قافلة طبية في محافظة البحر الأحمر ضمن مبادرة حياة كريمة

نظمت جامعة بنها قافلة طبية بقرية الزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

وجاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري .

خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ونُظمت القوافل بالتنسيق مع الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، و رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أطباء في مختلف التخصصات الطبية

وشارك في القافلة أطباء في مختلف التخصصات الطبية وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي على 162 حالة من أهالي القرية وصرف العلاج مجانا.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أهمية مشاركة ودعم جامعة بنها لتحقيق أهداف مؤسسة حياة كريمة، بتبني المبادرات التي تطلقها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لخدمة القرى والمناطق الأكثر احتياجا.