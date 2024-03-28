أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة البحر الأحمر، لتسهيل معرفة المواطنين بمواقيت الصلاة أول أيام عيد الفطر المبارك الأربعاء 10 أبريل، إذ يتحرى المواطنون العبادات والطاعات خلال الفترة الجارية مع قرب حلول العشر الأواخر للشهر الكريم.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة البحر الأحمر

وأشارت الهيئة العامة للمساحة المصرية، إلى أنه جرى تحديد موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة البحر الأحمر، كالآتي:

- مركز ومدينة القصير: جاء موعد صلاة عيد الفطر بها الساعة 5 صباحا و50 دقيقة

- مركز ومدينة برانيس الساعة 5 صباحا و47 دقيقة.

- مركز ومدينة سفاجا: جاء موعد صلاة العيد الساعة 5 صباحا و51 دقيقة

- مركز ومدينة رأس غارب: تم تحديد موعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك الساعة 5 صباحا و52 دقيقة

- مركز ومدينة شلاتين: تم تحديد موعد صلاة عيد الفطر المبارك الساعة 5 صباحا و47 دقيقة

- مركز ومدينة حلايب: يتم أداء صلاة عيد الفطر المبارك بها الساعة 5 صباحا و44 دقيقة

- مركز ومدينة مرسى علم: تم تحديد موعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك الساعة 5 صباحا و59

- مركز ومدينة الغردقة: يتم أداء الصلاة الساعة 5 صباحا و51 دقيقة