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دراما المتحدة

صيانة 539 عمارة إسكان اجتماعي في محافظة البحر الأحمر

كتب:

أيمن حمزة
10:40 ص | الإثنين 25 مارس 2024
جانب من أعمال الصيانة

جانب من أعمال الصيانة

أعلن المهندس صلاح حسن، العضو المنتدب لشركة التعمير لخدمات الصيانة، النابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الشركة واصلت أعمال الصيانة والنظافة الدورية لمواقع ومكونات 539 عمارة، بها 10424 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك بمناطق ومدن مختلفة بمحافظة البحر الأحمر.

صيانة الأسطح والأبواب والنوافذ

وأوضح العضو المنتدب بشركة التعمير، أن أعمال الصيانة والنظافة تشمل وصلات (صرف - مياه) بالمناور، وصيانة الأسطح، والأبواب والنوافذ، بجانب صيانة إنارة المداخل والسلالم، والطرق بمواقع العمارات، والإنترلوك بأرصفة المشاة، وأماكن انتظار السيارات، والمسطحات الخضراء، كما شملت أعمال النظافة السلالم، والحوائط، والنوافذ والشوارع والأرصفة، وغير ذلك من أعمال، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية.

إسناد الأعمال لمكاتب متخصصة

وأكد العضو المنتدب بالشركة، أن ذلك يأتي في ضوء توجهات الدولة بضرورة الحفاظ على الثروة العقارية، وما يتم تنفيذه من مشروعات قومية، لافتاً إلى أنه يتم إسناد الأعمال لمكاتب متخصصة لضمان تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة بأفضل المعايير، بجانب المتابعة الدورية للأعمال وتوثيق ما يتم تنفيذه.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.