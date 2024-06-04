8 حقائق مثيرة عن قرد اللانجور الذهبي.. مهدد بالانقراض ويتجنب البشر

لا يبدو قرد لانجور الذهبي مألوفًا لأعين البشر؛ إذ يظهر بملامح مثيرة للعجب والانتباه، فيغطي جسده فرو طويل باللون الذهبي اللامع يجعله يخطف الأنظار، ويتسم اللانجور بالخجل وعدم الرغبة في الاحتكاك بالبشر على عكس السلوك الشائع من القرود، ما يجعله يبدو كـ نوع فريد من القرود التي تستحق البحث والدراسة، وفقًا لموقع discoverwildlife.

قرود مهددة بالانقراض

يُعرف اللانجور الذهبي باسم القرد الآكل للأوراق لأنه يتغذى في الغالب على أوراق النباتات والأعشاب، ويميل ذلك النوع من القرود إلى العيش في الغابات كثيفة الأشجار المنتشرة في الهند وبوتان، ويصنف ضمن أنواع القرود المهددة بالانقراض.

ملامح هذا القرد مثيرة للعجب!

قد لا يبدو مألوفًا، إذ يعيش "لانغور جي الذهبي" بعيدًا عن الأنظار متجنبًا الاحتكاك بالبشر على عكس أنواع قردة اللانغور الأخرى، وينتشر في نطاق ما بين "أسام" في #الهند وسفوح الجبال السوداء في #بوتان

الفيديو: Joel Sartore pic.twitter.com/YhVzKnP8ay — مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية (@NatGeoMagArab) April 5, 2022

ونستعرض في التقرير التالي 7 معلومات مثيرة عن قرود اللانجور الذهبي، وفقًا لموقع taarifa، وذلك كالتالي:

يتمتع لانجور الذهبي بجسم نحيف وأطراف طويلة ولون ذهبي جذاب، ويحب العيش في مجموعات صغيرة مع حوالي 7 إلى 15 عضوًا.

يبلغ وزن البالغين من لانجور من 5 إلى 8 كيلوجرامات، ويصل طول الرأس والجسم إلى 61 سم وطول الذيل من 50 إلى 85 سنتيمترا.

يمكن أن تنمو ذيولها من 69 سنتيمترا إلى 102 سنتيمتر، وهي دائمًا أطول من أجسامها.

يتواصل اللانجور باستخدام مجموعة متنوعة من الأصوات مثل نباح قاسٍ وسعال، همهمات، صرخات.

يصدر اللانجور صوتا يشبه السعال المتقطع عندما يكون غاضبا أو يشعر بالخطر عند اقتراب حيوان مفترس منه.

لا يشرب اللانجور الكثير من الماء، بل يعتمد على امتصاص الماء من الطعام الذي يأكله أو يشرب الندى والمطر الذي يتجمع على أوراق الأشجار والنباتات.