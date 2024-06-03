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عضو بـ«النواب»: دور مصر لوقف الحرب في غزة لا غنى عنه باعتراف أمريكا

كتب:

حسام أبو غزالة
01:04 م | الإثنين 03 يونيو 2024
النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين

قال النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، إنّ دور مصر في وقف الحرب بغزة لا غنى عنه باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أنّ أكبر دليل على ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه السفير سامح شكري، وزير الخارجية، من نظيره أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، والذى تناولا الأوضاع في قطاع غزة.

وأكد أمين، في بيان صدر عنه اليوم، الأهمية الكبيرة للقضايا التي بحثها الوزيران شكري وبلينكن خصوصًا المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي بايدن حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وجهود الوساطة التي تضطلع بها مصر، ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن، مشيدًا بتأكيد شكري دعم مصر لكل جهد يستهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية دون عوائق لأبناء الشعب الفلسطيني.

فتح جميع المعابر البرية

وأشاد النائب أشرف أمين بحرص وزيري الخارجية المصري والأمريكي على بحث مختلف جوانب الأزمة الإنسانية الراهنة في غزة، وتشديد الوزير شكري على حتمية فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وغزة لإدخال المساعدات، وتوفير الظروف الآمنة لعمل أطقم هيئات الإغاثة الدولية بالقطاع، مثمنًا اتفاق الوزيرين على مواصلة التشاور والتنسيق عن كثب لمواصلة الدفع تجاه إنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة، ووضع حد للأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

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