نائب محافظ البحيرة تعتمد المخططات التفصيلية لـ3 قرى

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، المخطط التفصيلي لـ3 قرى بنطاق 3 مراكز، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية.

اعتماد المخططات التفصيلية في البحيرة

وتضمن المخطط الذي تم اعتماده ما يلي:

- اعتماد المخطط التفصيلي لقرية حراء التابعة للوحدة المحلية لقرية بغداد بمركز بدر.

- اعتماد المخطط التفصيلي لقرية سنطيس التابعة للوحدة المحلية لقرية دسونس أم دينار بمركز دمنهور.

- اعتماد المخطط التفصيلي لقرية الدواجن التابعة للوحدة المحلية لقرية محمد متولي الشعراوي بأبو المطامير.

استقبال التظلمات المقدمة من المواطنين

ومن جهتها، قالت منال عبد المنعم مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة البحيرة، إنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية وعرض جميع التظلمات المقدمة من المواطنين خلال الفترة القانونية وتم البت فيها من خلال لجنة المخططات التفصيلية المشكلة بالقرار رقم 1093 لسنة 2016 وذلك وفقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانونا، وذلك تيسيرا على المواطنين ومنعا لظهور العشوائيات حرصاً على الصالح العام.

وأشارت إلى أنه تم التصديق مع الوحدات المحلية المختصة واعتمادها في ضوء المخططات الاستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.