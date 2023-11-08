محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لـ13 قرية في الواحات البحرية والصف وكرداسة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المخططات التفصيلية لعدد 13 قرية بمراكز ومدن الواحات البحرية، الباويطى، الصف، كرداسة، وذلك بعد الاطلاع على القانون 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وبعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة عن شهر أغسطس 2023.

وأكد أنه تم اعتماد المخططات التفصيلية تفعيلًا لجهود الدولة في سبيل سعيها لضبط عملية البناء، وتنظيم العمران لمنع ظهور العشوائيات لاستكمال مخططات التطوير والتنمية.

اعتماد المخططات التفصيلية للقرى

وأشار محافظ الجيزة إلى أنّ القرى التي تم اعتماد المخططات التفصيلية لها، هي قرى عين العزة، الريس، الزبو، عين القصر، الجزائر، مارود، العجوز، الحارة، قبالة، منديشة، التابعة لمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي، وقرى كفر حكيم، كومبرة التابعة لمركز ومدينة كرداسة، وقرية غمازة الكبرى التابعة لمركز ومدينة الصف.

وأكد أهمية المخططات التفصيلية في المساهمة بإحداث التنمية العمرانية والسكانية، وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية.

وأوضح أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين، ومراعاة التخطيط العمراني مستقبلًا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع خطه التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ولفت المحافظ بأنه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كافة الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه، على أن يتم عرض الموضوع على المجلس الشعبي المحلي في أول دور انعقاد له.