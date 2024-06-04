قناة القاهرة الإخبارية: مصير مجهول أمام حكومة نتنياهو

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: «في ظل الخلافات الداخلية.. مصير مجهول أمام حكومة نتنياهو».

اشتعال الوضع في الداخل الإسرائيلي

يبدو أن الوضع في الداخل الإسرائيلي لا يهدأ بل يزداد تعقيدا في ظل تباين الرؤى حول المقترح الأمريكي الأخير بشأن إنهاء الحرب في غزة، الأمر الذي يثير تكهنات حول مصير حكومة نتنياهو، وتداعيات الانقسام السياسي على قرارات مجلس الحرب الإسرائيلي.

آخر تطورات المشهد السياسي في إسرائيل، تصريحات زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان، التي أكد فيها تلقيه دعوة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للانضمام للحكومة وتوليه منصب وزير الدفاع بدلا من يوآف جالانت، الذي هدد بالاستقالة اعتراضا على غياب خطة اليوم التالي بعد انتهاء الحرب التي طال أمدها.

تخبط في إسرائيل

نفى حزب الليكود بتقديم نتنياهو هذا العرض وتعليق ليبرمان على الأمر يشير إلى أن أروقة الساحة السياسية الإسرائيلية تشهد حالة تخبط غير مسبوقة، إذ أعلن ليبرمان الذي شغل عدة مناصب حكومية وبرلمانية سابقة رفضه للعرض.