إعانة شهرية لهذه الفئة تعادل المعاش.. «التأمينات» توضح

تمنح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الأشخاص المُستحقين للمعاش عن الشخص المؤمن عليه في القطاعين الحكومي والخاص، منحة تُسمي بـ«منحة الفقد»، في حالة تم فقد الموظف ولم يتم إثبات الوفاة حقيقيًا أو ثبوتيًا.

إعانة تُصرف شهريا

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، تقوم الهيئة في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش للأشخاص المُستحقين، إعانة تُصرف بشكل شهري وذلك بما يعادل ما يستحقونه عنه من معاش.

الإعانة تُصرف اعتبارًا من أول الشهر الذي فقد فيه

كما أنه يتم صرف هذه الإعانة للأشخاص المُستحقين اعتبارًا من أول الشهر الذي تم فقد المؤمن عليه وذلك إلى أن تثبت وفاته حكمًا أو حقيقة.

وفي حالة كان المؤمن عليه مفقود أثناء تأدية عمله، فيتم تقدير الإعانة بما يعادل المعاش التي تُقرره الهيئة في تأمين إصابات العمل والمعاش المُقرر في تأمين الهجز والشيخوخة والوفاة.