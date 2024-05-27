«التأمينات» توضح كيفية حساب اشتراكات العاملين في الخارج

يحتاج العديد من الأشخاص المؤمن عليهم في القطاعين الحكومي أو الخاص، معرفة قيمة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك لفئات من أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، والمصريين العاملين بالخارج.

أصحاب الأعمال والمصريين العاملين في الخارج

من جهته، قال وائل أبو شوشة، المحامي، إن تحديد الاشتراكات الخاصة بتأمين الشيخوخة والوفاة والعجز يجري تحديدها وفقا لفئتين، من المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وهم أصحاب الأعمال والمصريين العاملين في الخارج.

وأوضح «شوشة»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانيا وثالثا، وهم أصحاب الأعمال ومن في حكمهم والمصريين العاملين بالخارج، ويكون الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 21% من دخل الاشتراك الشهري الذي يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الأشخاص الذين يلتزمون بنسبة 21%

وأشار المحامي، إلى أن الأشخاص من أصحاب الأعمال، ومن في حكمهم، الذين يلتزمون بالنسبة سالفة الذكر، هم الآتي:

- حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان أو أكثر.

- الذين يعملون في المهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية.

- ملاك العقارات الذين لهم دخل سنوي لا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

- ملاك شركات الشخص الواحد.

- ورثة أصحاب الأعمال بالمنشآت الفردية.

- أصحاب مراكب الصيد الشراعية أو الميكانيكية.

- أصحاب الصناعات البيئية والمنزلية.

وبالنسبة لفئات المصريين العاملين في الخارج، جاءت كالآتي:

- الأشخاص العاملين في الخارج لحساب أنفسهم.

- العاملون الذين يرتبطون بعقود عمل شخصية.

- العاملون البحريون الذين يعملون على سفن بحرية ترفع أعلام دول أجنبية.