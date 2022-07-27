12 خطوة لعلاج ضعف الذاكرة المحتمل بعد التعافي من الإصابة بكورونا

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصادات الأوبئة، إنّ من بين التداعيات المحتملة بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا، النسيان والضبابية الدماغية، مضيفا أنها تصيب 7٪؜ تم تسجيلهم في الدراسات الطبية، مشيرا إلى إنها حالة مؤقتة إلا لو تم الاستسلام لها ومن الممكن استمرارها من شهر إلى 6 أشهر.

أعراض الإصابة بالضبابية الدماغية

وشرح «عنان» الحالة على صفحته الشخصية بمنصة «فيس بوك»، مشيرا إلى أنها تتسبب في النسيان، وقلة التركيز: «عبارة brain fog ليست طبية لكنها تصف الموقف جيدا».

الحل طبيًا حسب الدراسات الحديثة:

1- تناول طعام يُحسن المزاج وقوة الذاكرة ومضادات الأكسدة مثل التوت والموالح والمكسرات، والبعد عن المسبك وأكل الشارع والإكثار من الورق الأخضر والخضار والفاكهة وعدم تناول الطعام قبل النوم مباشرة.

2- الرياضة: السير لمدة 10 دقائق وتزيد مرة في مرة إلى نصف ساعة يومياً تحسن حالة النسيان.

3- شرب المياه بكثرة: زيادة شرب المياه إلى حد أن يبقى لون البول شفاف مائل إلى الصفرة.

4- التأمل: كمية الدراسات عن تأثير الـ meditation على الذاكرة كثيرة جداً حتى لو 10 دقائق يوميًا.

5- تناول فيتامينات بعد تحليل الفيتاميناتومن بينها زيت السمك والكارنيتين وخلافه.

6- القيلولة لمدة 20 دقيقة في منتصف اليوم تُحسن الذاكرة والتركيز.

7- ممارسة هواية بصفة يومية خصوصًا التلوين لأنها هواية سهلة ولا تحتاج لموهبة عالية أو أي هواية أخرى «موسيقى أو رسم أو رقص أو تريكو».

8- السير في الشارع والأماكن العامة والتاريخية.

9- المنبهات: شاي لمرة واحدة في اليوم وكوب قهوة في اليوم مفيد لكن الإكثار منها مضر وتأثيره عكسي.

10- الابتعاد عن السجائر والكحوليات تماماً لأنها تزيد حالة الضبابية.

11- النوم الكافي من 6 إلى 8 ساعات كل يوم في موعد ثابت والاستيقاظ مبكرا في موعد ثابت.

12- الابتعاد عن الالكترونيات والموبايل ويجب أن يكون هناك فرق ساعة ما بين استخدام الموبايل وموعد النوم.