7 نصائح مهمة للصائمين في رمضان.. ابدأوا بالشوربة وتجنبوا السكريات

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تستعد الأسرة لاستقباله بتخزين الأطعمة والمكسرات والياميش، وبسبب الصيام وتغير العادات الغذائية خلال الشهر الكريم، يواجه كثيرون بعض المعاناة في الأيام الأولى، مثل الإصابة بالصداع وارتفاع أو انخفاض ضغط الدم أو اضطراب الهضم، ونستعرض 7 نصائح مهمة للصائمين في رمضان.

7 نصائح مهمة للصائمين في رمضان

قدم الدكتور شادي عبدالعال استشاري التغذية، 7 نصائح مهمة للصائمين في رمضان، لتفادي الهبوط وارتفاع أو انخفاض ضغط الدم، بسبب العادات الغذائية غير المعتادة.

- شرب كميات من السوائل بمقدار شرب كوب لكوبين من الماء كل ساعة تقريبًا بين الإفطار والسحور يوميًا.

- يفضل الإفطار على التمر وقليل من الماء أو اللبن.

- أثناء تناول الإفطار يفضل البدء بالشوربة، لتمهيد الجهاز الهضمي والمعدة لتناول الوجبة الرئيسية.

تجنب الإفراط في السكريات والأملاح

- عدم الإفراط في استخدام الأملاح والأطعمة، التي تحتوي على ملح كثير والمخللات.

- البعد عن العصائر الصناعية التي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات، مع الاعتدال في تناول الحلويا لاحتوائها على سكريات عالية، ويفضل عدم تناولها قبل النوم.

- إضافة اللحوم الحمراء والفواكهة المجففة والخضروات والحبوب الكاملة والألبان والنشويات والأسماك، والحرص على عدم الإخلال بالنظام الغذائي.

- تناول الأطعمة قليلة الدسم، كما يجب تجنب شرب الكافيين أثناء السحور.