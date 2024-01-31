بعد التحضير لـ6 سنوات.. هل ينجح رهان عمرو عرفة على فيلم أهل الكهف؟

ما بين مشاهد الأكشن عالية الجودة والأجواء التاريخية وفريق العمل الذي يعج بالنجوم، يدخل المخرج عمرو عرفة تحدي سينمائي جديد من خلال فيلم «أهل الكهف»، المأخوذ عن مسرحية للكاتب الراحل توفيق الحكيم، وهو الفيلم المقرر طرحه خلال صيف 2024، ليكون الـ11 في مسيرة عمرو عرفة السينمائية بمثابة الرهان السينمائي الأبرز في 2024.

عمرو عرفة مخرج ولد كبيرا، كتب فيلم «أفريكانو» والذي كان بمثابة شهادة ميلاده الفنية في عام 2001 من بطولة أحمد السقا ومنى زكي، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائي، ليستعد بعدها لخطوة جديدة في مسيرته بالتعاون مع الفنان علاء ولي الدين في فيلم «العربي تعريفة» ولكن رحل «ولي الدين» دون أن يستكمل مشاهده في الفيلم، وبالرغم من الأزمة التي تعرض لها «عرفة» إلا أن العودة كانت أقوى من خلال التعاون مع الزعيم عادل إمام في «السفارة في العمارة» عام 2005.

من الزعيم إلى السقا وحلمي.. تجارب فنية رسخت سينما عمرو عرفة

واستمر رهان «عرفة» على الكوميديا بالتعاون مع أحمد حلمي ليقدما معا واحد من أشهر أفلام الفنان الكوميدي «جعلتني مجرما» في 2006، ولكن في العام التالي كان عمرو عرفة موعد مع تجربة جديدة في الأكشن والتشويق من خلال فيلم «الشبح» وتعاون جديد مع أحمد عز.

وفي عام 2010 عاد عمرو عرفة إلى السينما في التعاون الثاني مع الزعيم في فيلم «زهايمر» الذي كان آخر أعمال عادل إمام السينمائية قبل أن يتجه إلى الدراما التلفزيونية، وفي العام نفسه قدم فيلم «ابن القنصل» مع أحمد السقا وخالد صالح وغادة عادل.

ابتعد عمرو عرفة عامين عن السينما، ولكنه كان بصدد تجربة مختلفة مع أحمد عز في فيلم «حلم عزيز»، وبعدها بعام مع أحمد مكي في «سمير أبو النيل»، ثم ابتعاد لمدة 3 سنوات قبل أن يعود بفيلم ضخم في 2016 وهو «من 30 سنة» الذي ضم عدد كبير من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، منى زكي، شريف منير، ميرفت أمين وغيرهم، وفي العام التالي قدم محمد رمضان بشكل مختلف عن الأعمال السائدة له في ذلك الوقت من خلال فيلم «آخر ديك في مصر» في عام 2017.

«أهل الكهف» رحلة سينمائية بدأت في 2018

بدأت رحلة «أهل الكهف» مع المخرج عمرو عرفة في 2018، بعد ما قام بشراء حقوق المسرحية من ورثة الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وطلب من الكاتب أيمن بهجت قمر كتابة معالجة للنص التي حازت على إعجابه ليبدأ العمل على المشروع الذي توقف أكثر من مرة قبل أن يكون جاهز تماما للعرض بعد 6 سنوات من بداية المشروع الذي جمع في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم: خالد النبوي، محمد ممدوح، محمد فراج، غادة عادل وغيرهم.