نسرين أمين تروج لشخصيتها في فيلم «ولاد رزق 3»: «لعب على كبير»

روجت الفنانة نسرين أمين لشخصيتها في فيلم «ولاد رزق 3 القاضية»، المقرر طرحه في دور العرض السينمائية خلال موسم عيد الأضحى، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور «إنستجرام».

نسرين أمين تشارك في فيلم ولاد رزق 3

ونشرت الفنانة نسرين أمين برومو فيلم «ولاد رزق 3 القاضية»، وعلقت عليه قائلة: «استنوا حنان مع ولاد رزق 3 القاضية في جميع دور العرض يوم 12 يونيو 2024.. لعب على كبير».

أبطال فيلم ولاد رزق 3

يذكر أن فيلم ولاد رزق 3 القاضية يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، بينهم أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وآسر ياسين وإياد نصار ونسرين أمين وأسماء جلال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.