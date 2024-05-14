مؤلف فيلم ولاد رزق 3 يكشف عن موعد طرح الفيلم في السينما

كشف الكاتب والسيناريست صلاح الجهيني عن موعد طرح فيلم ولاد رزق 3 «القاضية»، في دور العرض السينمائي بحلول 13 يونيو المقبل، وذلك خلال منشور عبر حسابه على «فيسبوك»، بعد انتهاء المخرج طارق العريان من تصوير الفيلم، قائلا: «الحمد لله بعد أكثر من 7 أشهر انتهى تصوير فيلم ولاد رزق 3».

وتابع الجهيني: «المخرج طارق العريان اللي بقاله سبع شهور منامش، نجوم الفيلم اللي كملوا معانا أحمد عز وعمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد ممدوح، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد لطفي، وإياد نصار»، مضيفا: «النجوم الجداد آسر ياسين وعلي صبحي وأسماء جلال، وأحمد الرفاعي، والزميل تايسون فيوري، النجم الكبير كريم عبد العزيز اللي شرف الفيلم».

مؤلف ولاد رزق 3 يوجه التحية لـ أحمد الفيشاوي وأحمد داود

كما وجه الجهيني التحية لـ أحمد داود وأحمد الفيشاوي بالرغم من عدم تمكنهم من المشاركة في فيلم ولاد رزق 3، «أصدقائنا ورفقاء النجاح اللي افتقدناهم في الجزء ده أحمد الفيشاوي وأحمد داود».

وأضاف: «فريق الانتاج اللي كانوا على مستوى الحدث موسى عيسى ومحمد حلمي، مدير التصوير مازن المتجول و مهندس الديكور محمد عطية ومصممة الملابس مروة عبد السميع، أهالي عين الصيرة و الرياض ووسط البلد اللي تعبناهم معانا الشهور اللي فاتت دي».

واختتم حديثه: «أخيرا وليس آخرا جمهور الفيلم اللي حب الجزء الأول ودعم التاني ومنتظر الجزء الثالث، واللي إن شاء الله هنكون عند حسن ظنه، مستنينكك في السينمات من يوم الخميس 13 يونيو».