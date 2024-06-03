إياد نصار يكشف كواليس مشاركته في فيلم «ولاد رزق 3»

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق عرض الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، الذي يقدم بطولتة عدد كبير من الفنانين، من بينهم إياد نصار، الذي كشف عن كواليس العمل في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

إياد نصار يكشف كواليس مشاركتة في فيلم «ولاد رزق 3»

وقال إياد نصار إنه يظهر ضمن أحداث الفيلم كضيف شرف، مؤكدا: «تجربة مهمة جدا، وبعتبرها من التجارب المهمة في حياتي؛ لأن له خصوصية، وسعيد بمشاركتي في الجزء الثالث، بجانب النجوم الكبار الموجودين في الفيلم».

وتحدث الفنان إياد نصار عن شخصية فؤاد الصقر، التي يقدمها ضمن الأحداث، قائلا: «الشخصية طبعا هيبقي فيها تطور كبير في الجزء الثالث، خاصة إن شخصية فؤاد أصلا كلها مفاجآت، وشخص مركب بيتطور بشكل كبير».

يذكر أن فيلم «ولاد رزق 3»، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم أحمد عز وأسر ياسين وإياد نصار.