قبل طرحه في دور العرض.. تعرف على قائمة ضيوف شرف فيلم «ولاد رزق 3»

قرر صناع الفيلم المصري الشهير «ولاد رزق»، الذي شهد مشاركة نخبة من النجوم، بما في ذلك أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود، طرح الجزء الثالث منه في موسم عيد الأضحى المُقبل.

وباعتبار فيلم «ولاد رزق» من سلاسل الأفلام المهمة التي أنتجتها السينما المصرية مؤخرًا، فهو يهتم بضم ممثلين جُدد وشخصيات جديدة في أحداث العمل، مثل ما سيشاهده الجمهور في الجزء الثالث الذي يضم الفنان آسر ياسين، وعلي صبحي.

كما يحتوي الجزء الثالث على عدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم المُلاكم البريطاني تايسون فيوري، الذي يعد واحدًا من أساطير المُلاكمة في العالم، وأيضًا من بين ضيوف الشرف الفنان أحمد فهمي، والنجم الكبير كريم عبد العزيز، والفنان إياد نصار والفنانة أسماء جلال.

يشارك في بطولة فيلم «ولاد رزق.. القاضية» من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.