سر طرح فيلم «ولاد رزق 3» قبل موسم عيد الأضحى

بالرغم من مشاركة فيلم ولاد رزق 3 «القاضية» موسم عيد الأضحى السينمائي، إلا أن الشركة المنتجة للفيلم فضلت طرح الفيلم في 13 يونيو المقبل قبل أيام من بداية الموسم السينمائي في 16 يونيو، والتي تعتبر حيلة تسويقية تمكن الفيلم من تحقيق نسبة أكبر من الإيرادات قبل بداية المنافسة على عيدية الجمهور.

التسويق لفيلم ولاد رزق 3

ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي يتم تطبيق تلك الاستراتيجية، حيث شهدتها الساحة السينمائية أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية قبل فيلم ولاد رزق 3، أقربها كان العام الماضي في موسم عيد الأضحى عندما تم طرح فيلم «بيت الروبي» للمخرج بيتر ميمي، بطولة كريم عبد العزيز، في 21 يونيو أي قبل أيام من بداية الموسم الذي بدأ في 27 يونيو 2023.

بيت الروبي يحقق 15 مليون قبل بداية موسم الأضحى

وبالفعل نجح فيلم بيت الروبي في تحقيق إيرادات بلغت 2.9 مليون جنيه في أول أيامه بدور العرض السينمائي فقط، ووصلت إيراداته قبل بداية موسم عيد الأضحى لـ 15 مليون جنيه، وهو الموسم الذي شهد تنافسا بين أفلام «تاج» بطولة تامر حسني، «البعبع» بطولة أمير كرارة، «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي.

وفي عام 2022، قرر صناع فيلم كيرة والجن للمخرج أحمد مراد، طرح الفيلم في السينمات قبل أيام من بداية موسم عيد الأضحى أيضا، حيث تم عرضه في 30 يونيو 2022 بينما بدأ الموسم السينمائي في 9 يوليو 2022.

ونجح الفيلم في تحقيق إيرادات بلغت 21.5 مليون جنيه قبل بداية الموسم الذي تنافس فيه كلا من «بحبك» إخراج تامر حسني، و«عمهم» بطولة محمد إمام.