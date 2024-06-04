خبيرة في الشأن الأمريكي: تدهور صحة بايدن قد يُظهر مرشحا جديدا في الانتخابات

قالت الكاتبة الصحفية المتخصصة في الشأن الأمريكي هديل عويس، إنه من الصعب أن يظهر مرشح جديد للانتخابات الرئاسية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن دونالد ترامب وجو بايدن لا يتمتعان بشعبية كبيرة، وليس هناك حماس اليوم لدى الناخب الأمريكي على انتخاب أي منهما.

ضعف حماسة التصويت من الديمقراطيين

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، مقدمة برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، أنه نتيجة كبر سن بايدن، أدى ذلك لضعف حماسة الديمقراطيين للتصويت له، وبالرغم من هذه الحالة ليس هناك متسع من الوقت لتقديم مرشح جديد إلا إذا حدث أي طارئ في حالة تدهور صحة جو بايدن، ولم يعد قادرًا على الترشح، هذا ما قد يظهر مرشحا جديدا.

تخوفات من عدم الإقبال على صناديق الاقتراع

وأكدت وجود تخوفات أمريكية من عدم الإقبال على صناديق الاقتراع بسبب ضعف شعبية المرشحين، بالإضافة إلى رفض عدد من الديمقراطيين سياسة بايدن حول مناخ غزة وأوكرانيا، وهناك حملات أقيمت من الجالية العربية تهدد بايدن بعدم التصويت له، أو لترامب بسبب عدم رضائهم عن سياسته، بالإضافة إلى اعتباره شخصية إشكالية وسبب العديد من الانقسامات في الداخل الأمريكي.