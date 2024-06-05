120 ألف دجاجة مصابة في أستراليا.. مخاوف من انتشار السلالة الجديدة لأنفلونزا الطيور

انتشار الأمراض بين الحيوانات والطيور، يعد أمرا في غاية الخطورة على صحة الإنسان، فمن الوارد تفشي هذا المرض وانتقاله للإنسان، وتعد أنفلونزا الطيور أحد أشهر هذه الأمراض، وتم الكشف مؤخرًا عن سلالة جديدة لهذا المرض، قد تتسبب في جائحة جديدة؟.

سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور

هناك العديد من المخاوف بسبب تفشي هذا المرض من جديد، بعد أن أعلنت أستراليا إصابة 120 ألف دجاجة بأنفلونزا الطيور، في إحدى المزارع بولاية فيكتوريا، كما تبين أن هذه السلالة أشد خطورة بسبب انتشارها السريع، ووفقًا لما ذكر في موقع «روسيا اليوم»، تم فرض الحجر الصحي في هذه الولاية، بالإضافة إلى التخلص من الدجاج المصاب بطريقة إنسانية، لضمان عدم تفشي المرض وانتقاله للإنسان.

أعراض أنفلونزا الطيور على الإنسان

ينتقل هذا المرض من الطيور للبشر، عن طريق الاختلاط المباشر بالطيور المصابة، وهناك بعض الأعراض ذكرتها منظمة الصحة العالمية، قد تشير إلى الإصابة بهذا المرض وهي:

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- السعال الشديد، والتهاب الحلق.

- الشعور ببعض الآلام في العضلات.

- من الوارد أن تنتقل العدوى إلى الجهاز التنفسي.

- هناك بعض الحالات، لا يستطيع جهازها المناعي مواجهة هذا المرض، وينتهي بهم الأمر إلى الوفاة.