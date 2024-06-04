منى الشاذلي تستضيف الفائزين بجوائز الدولة الخميس.. بينهم المخرج محمد فاضل

تحتفل الإعلامية منى الشاذلي بالفائزين بجوائز الدولة هذا العام، في حلقة خاصة من برنامجها «معكم منى الشاذلي»، والمقرر إذاعتها مساء الخميس المقبل على قناة ON.

وزير الثقافة الأسبق: الجائزة تتويج لمسيرة كبيرة

وتستقبل منى الشاذلي الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق، الفائز بجائزة النيل في فرع العلوم الاجتماعية، والذي أعرب عن سعادته بنيل واحدة من أرفع الجوائز المصرية، معتبرا أنها تتويجا لمسيرة كبيرة في خدمة الثقافة المصرية.

ويتحدث المخرج محمد فاضل عن كواليس تلقيه خبر الفوز بجائزة النيل في الفنون، ويسرد تفاصيل لا تنسى طيلة 50 عاما من التألق في عالم الدراما والسينما.

كما يحكي الدكتور حسين حمودة أستاذ النقد الأدبي، الحاصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب، عن تفاصيل علاقته بالأديب العالمي نجيب محفوظ، وأنه لم ينس فضل أساتذته في كلية الآداب قسم اللغة العربية، وكيف تأثر بطه حسين وهو لم يزل طالبا بالإعدادية.

سعيد الشيمي: الجائزة تاج فوق رأسي

فيما يقول سعيد شيمي مدير التصوير الأشهر في السينما المصرية، الفائز بجائزة الدولة التقديرية في الفنون، إن الجائزة بمثابة تاج فوق رأسه، مشيرًا إلى أنه حصد جوائز عدة طوال مسيرته، لكن تبقى الجائزة الأخيرة هي الأهم في مسيرته.