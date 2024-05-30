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جائزة التقديرية.. سعيد شيمي: اتهموني بالجنون لتركي «الآداب»

عملت مع 40 مخرجا.. وقدمت 39 كتابا في التصوير السينمائي

كتب:

إلهام الكردوسي وأحمد فوزى
10:14 م | الخميس 30 مايو 2024
الفنان سعيد شيمى

الفنان سعيد شيمى

أعرب الفنان سعيد شيمى، مدير التصوير السينمائى، عن امتنانه بتكريمه من الدولة وتقديرها لمشواره الطويل على حد قوله، لافتاً إلى أن مسيرته المهنية فى عالم السينما تزيد على 50 سنة.

وأضاف «شيمى» لـ«الوطن»: «عمرى 81 سنة وحصلت على العديد من الجوائز، منها جائزة الدولة التشجيعية، وعندما وصلت إلى سن السبعين قررت الاتجاه لتأليف الكتب وأصدرت 39 كتاباً فى التصوير السينمائى والثقافة البصرية».

ولفت «شيمى» إلى معاصرته حريق القاهرة وثورة يوليو، متابعاً أنه تطوع لتصوير مشاهد حرب الاستنزاف، «رأيت مصر الصناعية فى الستينات التى بنت 1200 مصنع وحققت اكتفاء ذاتياً فى 5 سنوات خلال تلك الحقبة».

وأكمل: «قدمت خلال مشوارى الفنى السينما الروائية والتسجيلية لأول مرة، وأعتقد أن الناس تتذكر أفلام: سواق الأوتوبيس، والحب فوق هضبة الهرم، والبرىء، والطريق إلى إيلات، فكنا نخرج بالمخرجين الشباب إلى أرض الواقع ونصور فى الأماكن الحقيقية خلال حقبة الثمانينات»، ونوه «شيمى» بأنه عمل مع 40 مخرجاً من أجيال مختلفة.

وعلى الرغم من التاريخ الكبير لـ«شيمى»، ما زال يرى نفسه هاوياً للسينما، مشيراً إلى أنه التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة ليفهم الأحداث التاريخية المعاصرة، ولكنه تركها لكى يدرس بمعهد السينما: «اعتبرونى مجنوناً، وأحببت التاريخ من السينما، واستفدت من دراستى فى كلية الآداب، خاصة عند تناول الموضوعات التاريخية فى الكتابة».

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