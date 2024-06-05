في ذكرى وفاة هدى سلطان.. كيف أصلحت مديحة يسري بين زوجها محمد فوزي وشقيقته؟

حجزت مكانها في قلوب محبيها بصوتها العذب وموهبتها الفذة، وعلى الرغم من الرحيل المؤثر لهدى سلطان في 2006 متأثرة بمرض السرطان، لتلاقي ربها بعد صراع مع المرض في مثل هذا اليوم عن عمر يناهز الـ 81 عامًا، إلا أن أعمالها لا زالت خالدة في قلوب وعقول المشاهدين.

ودخلت هدى سلطان الفن في عمر صغير على مضض من أسرتها، وبشكل خاص شقيقها الفنان محمد فوزي الذي قاطعها فترة طويلة، لكن مديحة يسري زوجته آنذاك كانت سبباً في إنهاء القطيعة، فكيف حدث ذلك؟.

كيف كانت مديحة يسري سبب انتهاء الخلاف بين الشقيقين؟

بعد وفاة والديها دخلت هدى سلطان مجال الفن، فيما اعترض شقيقها الفنان محمد فوزي على هذه الخطوة غيرًة عليها، واعتبر لسنوات طويلة أن ليس له أختا اسمها هدى سلطان، لكن الأخيرة لم تستسلم لغضبه وبعد فترة كانت زوجة شقيقها الفنانة مديحة يسري سببا في الصلح.

انقطع التواصل بين هدى سلطان ومحمد فوزي، لكن العلاقة بينها وبين زوجة أخيها لم تنقطع، تعرف أخباره منها أولا بأول وتطمئن عليه، حتى جاء وقت انتهاء الخلاف، بحسب «سلطان» التي قالت في تصريحات سابقة: «أنا خرجت من طنطا صغيرة في حدود 15 سنه، وأقمت في القاهرة كوني هاوية الغناء، كنت أقعد أغني في الحمام وأمثل قدام المرايا، الوالد والوالدة اتوفوا قبل ما ابدأ في الفن ومحدش دريان بهدى سلطان، غير محمد فوزي اللي سبقني في المجال وخاف عليا، علشان في فرق عندنا بين راجل وست في الفلاحين، وهو خد موقف واتخصمنا فترة طويلة عرفت من مديحة يسري زوجته وصديقتي أنه تعبان وأنا تعبت وكنت متزوجة من فريد، وكنت على اتصال بيها، فقالتلي تعالي حتى لو متصالحتوش تكون نفسيتك هديت، وسمعت كلامها».

ذكريات خلاف الشقيقين أثرت على هدى سلطان التي وصفته في النهاية: «يبقى مجرد خلاف مش قطيعة بمعنى الكلمة، وفي النهاية حب الناس واحترامهم والمكانة دي محسستنيش بالندم وهو تراجع واعترف بيا».

الاسم الحقيقي لهدى سلطان

لم تتنكر هدى سلطان من اسمها الحقيقي، وقالت إنها في الأصل تدعى بهيجة عبدالسلام الحو: «اللي في الفن والبيت والباسبور هدى، لكن الحقيقي متنساش أنا مغيرتوش لكن اتغير من نفسه ومش فاكرة ازاي، لكن فاكرة أن هدى سلطان كان بسبب أستاذة مفيدة عبد الرحمن أستاذتي وصديقتي، كان ظاهر عليا الهدوء فسمتني هدى، كان اسم بهيجة تقيل، وكان لينا صديق اسمه سلطان ركب على بعضه الاسم ورن في ودني حلو، ومشي هدى سلطان، مكنش هينفع هدى عبد السلام».