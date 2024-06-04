أحمد عز يبدأ أولى بروفات مسرحية «ملك والشاطر» مع يسرا

بدأ النجم أحمد عز أولى بروفات مسرحيته الجديدة «ملك والشاطر»، مساء اليوم الثلاثاء، داخل أحد المسارح في القاهرة.

مسرحية ملك والشاطر

وقال مصدر لـ«الوطن»، إن المسرحية من المقرر انطلاق أولى عروضها يوم 26 يونيو الجاري، مضيفا إنه سيتم تكثيف البروفات خلال الأيام المقبلة قبل بدء العروض.

مسرحية «ملك والشاطر» من إنتاج آلاء الغزالي، وبطولة أحمد عز ويسرا، وتدور أحداثها حول الشاطر حسن الذي يبذل مساعٍ كبرى في سبيل الحصول على السعسع الأسود، وهو المهر الذي اشترطته الملكة «ست الكل» للزواج من شقيقتها، ومن هنا تتوالى الأحداث.

أحمد عز ينتظر عرض ولاد رزق.. القاضية

يذكر أن أحمد عز ينتظر عرض فيلمه الجديد «ولاد رزق.. القاضية» خلال الأيام المقبلة، حيث من المقرر إقامة عرض خاص له الثلاثاء المقبل، داخل مركز المنارة الدولي للمؤتمرات، وذلك بحضور أبطال وصناع الفيلم، ومن المقرر إقامة مؤتمر صحفي موسع بعد انتهاء العرض.

أبطال فيلم ولاد رزق.. القاضية

ويشارك في بطولة «ولاد رزق.. القاضية» كل من عمرو يوسف، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح وكوكبة من النجوم، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.