أحمد عز وآسر ياسين يتعاونان مع صلاح الجهيني في ثنائية سينمائية.. منها ولاد رزق 3

يجتمع الفنان أحمد عز بالفنان آسر ياسين هذا العام في عملين سينمائيين من تأليف صلاح الجهيني، يحمل كلا منهما طابع الحركة والإثارة والتشويق، وسيتم طرح أحدهما خلال عيد الأضحى المُقبل وبالتحديد يوم 15 يونيو المقبل.

فيلم ولاد رزق 3

من بين الأعمال السينمائية التي يتعاون فيها الفنان أحمد عز هذا العام مع آسر ياسين يأتي فيلم فيلم ولاد رزق 3 الذي يتم طرحه في عيد الأضحى المُقبل، ويعتبر هذا الفيلم هو امتداد لسلسة من جزئين سابقين حققا نجاحاً كبيراً بعد طرحهما، وتدور أحداث الفيلم في إطار الحركة الممزوج ببعض من الإثارة والتشويق حول مجموعة من الأصدقاء الذين يجتمعون من جديد للقيام بعمليات السرقة والنصب.

ومن أبطاله أحمد عز وآسر ياسين وكريم قاسم وعمرو يوسف وعلي صبحي ومحمد ممدوح وماجد الكدواني وسيد رجب ومنى ممدوح ونسرين أمين ومحمد لطفي وتايسون فيوري، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

فيلم فرقة الموت

ويأتي فيلم فرقة الموت من بين الأعمال الفنية التي يتعاون فيها الفنان أحمد عز وآسر ياسين مع المؤلف صلاح الجهيني ومن المفترض أن يتم طرحه هذا العام، وتدور أحداث هذا الفيلم في إطار من الحركة والتشويق والإثارة حول ضابط يكلف بمهمة القبض على خُط الصعيد فيدخل في صراعات عديدة وتتوالى الأحداث.

ومن أبطال الفيلم الفنان أحمد عز وآسر ياسين ومنة شلبي ومحمود حميدة وبيومي فؤاد وأمينة خليل وخالد كمال ورشدي الشامي وفريدة سيف النصر وسماح أنور وعصام عمر ومحمد عبدالعظيم، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب.