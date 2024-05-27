الجامعات: امتحانات الترم الثاني منتظمة ولم نرصد أي مشكلات حتى الآن

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 للعام الجامعي، وفقاً للخريطة الزمنية والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وأكد عدد من رؤساء الجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحانات تسير بصورة جيدة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، مضيفين أن نسب حالات الشغب والغش محدودة جدا بين الطلاب بمختلف الشعب بجميع الجهات.

امتحانات الجامعات 2024

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ وعضو المجلس المجلس الأعلى للجامعات، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 منتظمة بمختلف الكليات، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، لافتا إلى أن عدد حالات الشغب والغش بين الطلاب تكاد محدودة جداً والفصل في ذلك التوسع في الاختبارات الإلكترونية بنظام البابل شيت.

ومن جهته، وجَّه الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، الكليات المختلفة بضرورة تطبيق قانون تنظيم الجامعات 2024 لمجابهة أعمال الغش بأنواعها وضرورة الإحالة الفورية لمجالس التأديب لأي مخالف لتعليمات وضوابط الامتحانات.