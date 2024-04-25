ضوابط امتحانات الترم الثاني في الجامعات.. منع وحجب وحرمان

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، انتظام العمل بمختلف الكليات للعام الجامعي الجاري، وبدء الاستعدادات لامتحانات نهاية العام الجامعي، المقرر أن تكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبيلن، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، موضحين الضوابط التي أقرها مجلس الأقسام، بشان امتحانات نهاية العام الجامعي الجاري، والإعلان عنها لجميع الطلاب.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، في موعدها المحدد من قبل المجلس، وتكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، لافتا إلى الكشف عن كل الضوابط الخاصة بالامتحانات لجميع الكليات والتأكيد على ضرورة إعلام الطلاب بها.

وأشار الدكتور عباده سرحان عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إلى أن العمل بمختلف القطاعات، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، تتم على قدم وساق، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، منوها إلي وضع عديد الضوابط والقواعد الخاصة بالامتحانات للترم الثاني.

ضوابط وقواعد وموانع امتحانات الجامعات

نستعرض ضوابط وقواعد وموانع امتحانات الترم الثاني في الجامعات، وفقاً لتقرير صادر عن المجلس الأعلى للجامعات:

- إعلان الجداول قبل موعد الامتحانات بمدة لاتقل عن 15 يوما.

- الالتزام بكل المواعيد والقواعد الخاصة بالمحاضرات والسكاشن والامتحانات.

- الطلاب غير المسددين للمصاريف سيتم حجب نتيجتهم.

- الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية من السنوات النهائية سيتم حجب نتائجهم، بالإضافة لحرمانهم من الأوراق والشهادات، وكذلك حرمانهم من إخلاء الطرف، وعدم ختم أي أوراق لمن يكن عليه أي مصروفات أو مستحقات.

- منع دخول أي الطلاب للامتحانات بالهواتف والسماعات.

- الامتحانات تكون متنوعة وشاملة لأجزاء المنهج وغالبيتها اختبارات موضوعية.

- عدم حرمان اي طالب من دخول الامتحانات.

- بدء عملية التصحيح والرصد للامتحانات فورا عقب امتحان كل مادة.

- الالتزام بطباعة الأسئلة قبل الامتحانات بفترة قصيرة، حتى يمكن تجنب أى تسريب في أعمالها.