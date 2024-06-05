متى يبدأ صيام 10 ذي الحجة 2024؟.. تعرف على فضلها عن سواها

متى يبدأ صيام 10 ذي الحجة 2024؟.. سؤال يشغل بال كثير من المسلمين بعد إعلان دار الإفتاء المصرية موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة المبارك، وموعد عيد الأضحى المبارك، والمقرر أن يكون يوم الخميس 6 يونيو، بعد صلاة المغرب، وذلك لمعرفة موعد الصيام على وجه التحديد.

متى يبدأ صيام 10 ذي الحجة 2024؟

أجابت دار الإفتاء عن سؤال متى يبدأ صيام 10 ذي الحجة 2024؟، قائلة إن تحديد موعد بداية شهر ذي الحجة والعشر الأوائل وموعد عيد الأضحى المبارك، يعتمد على رؤية الهلال وعدد أيام شهر ذو القعدة المبارك، فإذا كان ذو القعدة 30 يوما فسوف يكون أول أيام شهر ذي الحجة يوم السبت 8 يونيو الجاري، ومعه يبدأ صيام العشر الأوائل.

وتابعت الإفتاء خلال إجابتها عن سؤال متى يبدأ صيام 10 ذي الحجة 2024؟، أنه إذا كان عدد أيام شهر ذو القعدة 29 يوما، فإن أول أيام شهر ذي الحجة يكون يوم الجمعة الموافق 7 يونيو الجاري، ومعه يبدأ صيام العشر الأوائل.

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

وفي سياق متصل، حول الإجابة على سؤال متى يبدأ صيام 10 ذي الحجة 2024؟، أوضحت الإفتاء أن العشر الأوائل من ذي الحجة أيام شريفة، يضاعف العمل فيها، ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة.

وأضافت الإفتاء، أنه روى ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ».