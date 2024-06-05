تراجع في سعر كيلو العجول البقري مع اقتراب عيد الأضحى

كشفت شعبة القصابين بالغرف التجارية عن سعر كيلو العجول البقري قائم اليوم في أسواق الماشية، مؤكدة وجود تراجع بسيط في الأسعار، في ظل تزايد إقبال المواطنين على شراء الأضحية الحية «بقري- جاموسي- خراف».

‎سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم

وأشارت شعبة القصابين فى منشور صادر عنها، أن ‎سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم كبير السن تراوح بين 110 لـ115 جنيه.

أسعار الأضاحي اليوم في منافذ وزارة الزراعة

- كيلو القائم للعجول البقري البتلو صغير السن 170 جنيها.

- كيلو اللحو القائم للخراف 210 جنيهات.

- كيلو اللحم القائم الجاموس بـ150 جنيها.

أسعار الخراف في شوادر وزارة التموين

هذا وفى سياق آخر، بلغت أسعار الخراف اليوم فى شوادر وزارة التموين بين 180 وحتى 190 جنيها للكيلو القائم، وفقا للمنشور صادر من وزارة التموين.

شوادر وزارة التموين لبيع الخراف في القاهرة والجيزة

- سوق الغلال منطقة أثر النبي بالجيزة.

- شادر أوسيم شارع أبو قرن مركز أوسيم.

- هايبر الطيران تقاطع شارع الطيران مع شارع مصطفى النحاس «مدينة نصر».

- شادر الحي السابع سوق 8.

- شادر هارون الرشيد - مصر الجديدة.

- شادر ثكنات المعادي بجوار محطة مترو الثكنات.

- شادر الطاهرة - أمام مسجد السيدة زينب.

- شادر باب الخلق - شارع بورسعيد .

- شادر أحمد عرابي المهندسين.

- شادر أكتوبر الجديد الحي السادس.

- شادر مخزن البساتين.