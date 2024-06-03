‎سعر الهدي في بنك الراجحي 2024.. خطوات شراء الأضاحي أونلاين خلال دقائق

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يبدأ حجاج بيت الله بالتساؤل عن ‎سعر الهدي في بنك الراجحي 2024، وهو أحد أهم المؤسسات بالمملكة العربية السعودية والتي تتولى عملية شراء الهدي وذبحها بالطريقة الشرعية الإسلامية في وقت التضحية خلال أيام التشريق، وتوزيع لحوم الهدي على المساكين والفقراء.

وفي هذا الصدد، نعرض لكم في التقرير التالي، ‎سعر الهدي في بنك الراجحي 2024، وفق ما أعلن عبر صفحته الرسمية على الإنترنت:

‎سعر الهدي في بنك الراجحي 2024

وتباين ‎سعر الهدي في بنك الراجحي 2024 حسب نوعها، وهي تبدأ من 855 ريال سعودي، وجاءت الأنواع والأسعار كالآتي:

الهدي البربرية 855 ريال سعودي

الهدي السواكني ويبلغ متوسط سعره 1115 ريالا سعوديا.

الهدي الروماني يبلغ متوسط سعرها 1180 ريالا سعوديا.

سعر الغنم المتوسطة تبدأ من 1500 ريال سعودي.

الخروف الصغير فيتراوح ما بين 1100 إلى 1300 ريال سعودي.

الخروف الكبير فيصل سعرها لـ 1700 ريال.

الإبل يبدأ سعرها من 3400 ريال سعودي.

خطوات شراء هدي الحج

ويمكن للحاج شراء الهدي من بنك الراجحي من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالآتي:

- التوجه إلى أحد فروع بنك الراحجي

- اختيار نوع الهدي

- دفع قيمتها يوفر البنك عدة طرق ما بين تحويلات أو كاش أو ببطاقة ائتمانية، حدد ما يناسبك وقم بالدفع.

- يتولى البنك مسئولية شراء الهدي وذبحها وتوزيع لحومها على المحتاجين.

خطوات شراء الهدي من منصة أضاحي

وتوفر السلطات السعودية، إمكانية شراء الهدي أونلاين عبر منصة أضاحي، وذلك عبر خطوات بسيطة كالتالي:

- الدخول على منصة «أضاحي» ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

- ستجد تعريف للمنصة بأنه تم إنشاؤها بقرار مجلس الوزراء، وهي توكل للسلطات شراء الأضحية أو الهدي أو العقيقة، لذلك اضغط على كلمة «شراء».

- اختيار نوع الأضحية وفي تلك الحالة تكون «هدي»

- سيظهر أمامك قيمة الهدي وهي 720 ريالا سعوديا، اضغط على الذهاب للدفع.

- قم بإدخال البيانات المطلوبة، مثل اسم المتقدم، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، وتحديد نوع الدفع سواء عبر مدي أو فيزا، والضغط على موافق على الشروط والأحكام.

- بعد ذلك ادخال بيانات الدفع.

- وسيتم ذبح وتوزيع الهدي خلال أيام التشريق على الفقراء والمحتاجين.