‎أماكن وأسعار بيع الأضاحي في السعودية 1445.. تبدأ من 720 ريالا

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتساءل الكثير من المسلمين من المقيمين ومواطنين المملكة السعودية عن أماكن وأسعار بيع الأضاحي في السعودية 1445، وذلك حتى يتمكنوا من اختيار أفضل الأضاحي لذبحها خلال أيام التشريق تقربا إلى الله، وتوزيع لحومها على الفقراء.

‎أماكن وأسعار بيع الأضاحي في السعودية 1445

وفيما يلي، تعرض «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء في الوطن العربي، ‎أماكن وأسعار بيع الأضاحي في السعودية 1445، وفق ما نشر بصحيفة عكاظ والتي جاءت على النحو التالي:

أماكن بيع الأضاحي في السعودية 1445

وتنوعت الأسواق و‎أماكن وبيع الأضاحي في السعودية 1445 حسب المدينة، ونذكر أشهرها في مدينة الرياض وجدة كالتالي:

- سوق البادية ويتواجد ذلك السوق في حي العريجاء الغربي.

- سوق حي الخليج.

- حي الياسمين ويتواجد ذلك الحي في تقاطع شارع أبي بكر الصديق مع منطقة الثمامة.

- حي أم الحمام ويتواجد ذلك الحي بداخل موقف مسجد خالد بن عبد العزيز.

- حي الروابي ويتواجد ذلك الحي بداخل سوق الربوة.

- ملعب الأمير فيصل بن فهد في ساحة الانتظار.

- حي طويق ويقع عند مفترق طريق بلال بن رباح مع شارع أسماء بنت أبي بكر.

- حي بدر يقع عند مفترق طريق الخليل بن أحمد مع شارع الخليفة المأمون.

أسعار بيع الأضاحي في السعودية 1445

ما أسعار بيع الأضاحي في السعودية، فهي تبدأ من 720 ريالا سعوديا، وهو سعر صك الأضحية وفق ما أعلنت السلطات.

أما عن سعر الأضاحي في الأسواق فقد جاء كالآتي:

يمكننا التعرف على أهم التفاصيل المتعلقة بـ أسعار بيع الأضاحي في موسم الحج 1445 من خلال الآتي:

متوسط سعر الخروف الروماني 1080 ريالا سعوديا.

الخروف السواكني متوسط سعره نحو 1150 ريالا سعوديا.

الخروف الأسترالي نحو 1200 ريال.

الخروف النعيمي سعره 1600 ريال.

الخروف البربري بسعر 855 ريال.

الحمل الصغير سعره 1200 ريال سعودي.

الحمل الكبير يصل سعره لـ2000 ريال.