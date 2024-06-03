شوادر وزارة الزراعة لشراء أضاحي العيد بالمحافظات.. اعرف العناوين والأسعار

من خلال 13 شادرا مختلفا، أتاحت وزارة الزراعة الفرصة أمام المواطنين لحجز وشراء أضاحي العيد، وذلك عبر منافذها والشوادر القائمة في المحافظات، إذ يجري طرح بيع سعر كيلو اللحم القائم بأقل من الأسعار المطروحة في الشوادر والأسواق الأخري.

شوادر وزارة الزراعة لشراء أضاحي العيد فى المحافظات

وعن الشوادر والمنافذ، المحددة من جانب وزارة الزراعة لشراء أضاحي العيد فى المحافظات، والبالغ عددها 13 منفذا فهى كالتالي:-

- منافذ جزيرة الشعير في محافظة القليوبية.

- مزارع وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ لشراء أضاحي العيد.

- منافذ وزارة الزراعة في محافظة الشرقية.

- منافذ مزرعة جزيرة شندويل في محافظة سوهاج.

- مزرعة مشتل كفر الجمام بالشرقية.

- مشتل قها بمحافظة القليوبية.

- منافذ مزرعة البوصيلي بمحافظة البحيرة.

- منافذ مزرعة طامية بالفيوم.

- منافذ مزرعة المطاعنة بمحافظة قنا.

- منافذ محطات البحوث بمحافظة الإسماعيلية.

- منفذ العامرية، المتراث، الجمرك، بمحافظة الإسكندرية.

- منفذ سخا مزرعة سخا بمحافظة كفر الشيخ.

- منفذ أبورديس أبوزنيمة سانت كاترين.

أسعار الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة

- كيلو القائم للعجول البقري 170 جنيها.

- كيلو اللحو القائم للخراف 210 جنيهات.

- كيلو اللحم القائم الجاموس بـ150 جنيها.