أسعار السمك والجمبري اليوم في سوق العبور اليوم الاثنين 3-6-2024

استقرت أسعار السمك والجمبري اليوم 3-6-2024 داخل سوق العبور لتجارة الجملة مع بداية التعاملات الصباحية، حيث تراوح سعر السمك البلطي الكبير بين 60 و62 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك والجمبري

وترصد السطور التالية، أسعار السمك والجمبري اليوم الاثنين 3-6-2024، وفق آخر تحديث للموقع الرسمي لسوق العبور لتجارة الجملة:

سعر السمك البلطي اليوم

- تراوح سعر السمك البلطي الكبير بين 60 و62 جنيهًا للكيلو.

- سعر السمك البلطي الوسط اليوم بين 55 و58 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر السمك البلطي الأسواني اليوم بين 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

- أما عن السمك الفيليه البلطي المجمد فتراوح بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البوري اليوم

- تراوح سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم من 105 إلى 135 جنيهًا.

- جاء سعر السمك البوري صغير الحجم من 85 إلى 95 جنيهًا للكيلو.

- ارتفع سعر البربون صغير الحجم، ليسجل بين 60 و100 جنيه.

أسعار الأسماك اليوم

- بلغ سعر «السبيط - كاليماري» اليوم، ليتراوح بين 190 إلى 390 جنيهًا.

- سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، يتراوح بين 80 و140 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكابوريا اليوم بين 40 إلى 210 جنيهات.

- بلغ سعر سمك «القاروص - لوت» يبن 90 إلى 170 جنيهًا.

- بلغ سعر سمك الوقار من 100 إلى 165 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدنيس من 100 إلى 270 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة اليوم

- سجل سعر المرجان المجمد بين 30 إلى 50 جنيهًا.

- وسجل أيضًا سعر البربون المجمد بين 30 إلى 50 جنيهًا.

- أما عن سعر المكرونة المجمدة فبلغ الكيلو منها 30 إلى 60 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو السردين المجمد بين 50 إلى 100 جنيه.

- وحقق كيلو الماكريل المجمد، سعرًا متراوحًا من 100 إلى 140 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم

- ارتفع سعر الجمبري متوسط الحجم، ليتراوح من 390 إلى 510 جنيهات للكيلو.

- بينما هبط الجمبري صغير الحجم، ليتراوح بين 100 و380 جنيهًا للكيلو.

- كما تراوح سعر الجمبري المجمد بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.