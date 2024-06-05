أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 5-6-2024.. الكيلو بـ85 جنيها

أعلنت بورصة الدواجن، أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 5-6-2024 في الأسواق، إذ شهدت استقرارًا ملحوظًا، وفقًا للأسعار المعلنة من بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء نحو 90 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بينما تباع للمستهلك بسعر من 95 لـ100 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي

سعر كيلو الفراخ البلدي سجل 129 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 135 و140 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو

فيما سجلت أسعار الدواجن الساسو، تسليم أرض المزرعة 112 جنيهًا في بورصة الدواجن، لتباع للمستهلك بـ120 جنيها، وحتى 125 جنيها.

سعر الفراخ الأمهات

سجلت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء، 85 جنيها في المزرعة.

سعر البيض اليوم

بلغ متوسط سعر البيضة الواحدة اليوم الأربعاء 5 جنيهات.