5 نصائح للوقاية من مرض الحمى النزفية.. احذر التعامل مع البعوض

الحمى النزفية مرض يسببه انتشار الفيروسات والأوبئة، ويصاحبه نزيف شديد في الجسم، وهو ما حدث لدى سكان أوروبا بعدما أصيبوا به بسبب انتقال فيروس PUUV مؤخرًا عن طريق عدوى من الحيوانات البرية للبشر، مما دفع الكثيرين للتساؤل حول كيفية علاجه وطرق الوقاية منه منعًا لمضاعفاته، بعد أن صُنف كأحد الأمراض النادرة التي تصيب البشر.

ما هو مرض الحمى النزفية؟

بحسب منظمة الصحة العالمية أن السبب الرئيسي لانتشار مرض الحمى النزفية في أوروبا هو فيروس PUUV الذي انتقل عن طريق الحيوانات البرية، ومعدل الوفاة به من المصابين وصل إلى نحو 50% تقريبًا، وبحسب ما أوضح الدكتور حمدي سمرة، أخصائي القلب والأوعية الدموية، فإن الحمَّى النزفية التي تأتي بسبب انتشار الفيروسات هي مرض معدي يعمل على تلف جدران الأوعية الدموية وهو ما يسبب النزيف الشديد.

علاج الحمى النزفية

وفقًا لصحيفة «ديلي إسكربس»، فإن الحصول على لقاح الحمى الصفراء أحد أنواع الوقاية والعلاج، وهو ما أكده «سمرة» خلال حديثه لـ«الوطن»، موجهًا بضرورة الأخذ بعدة اعتبارات واحتياطات، وهي:

طرق العلاج

الحرص على التطعيم الدائم ضد الفيروسات المنتشرة.

علاج أمراض الدم.

تناول لقاح الحمى الصفراء لكل الفئات حتى للأطفال.

الأشخاص المصابين بضعف في جهاز المناعة والحوامل يجب عليهم تناوله من قبل إشراف الطبيب.

تناول أدوية الأوعية الدموية التي تحتوي على مادة مثبطات الإنزيمات والكالسيوم.

الحماية من عدوى الحمى النزفية

وبحسب موقع «مايو كلينك»، المتخصص في الشئون الطبية، فإنه يجب الانتباه للتالي لعدم الإصابة بالحمى النزفية:

عدم ملامسة أي دم أو سوائل من جسم آخر عن طريق الملامسة.

عدم الاقتراب من النفايات، لمنع التعرض للأوبئة والفيروسات.

تطهير المنزل باستمرار.

تجنب التعامل المباشر مع البعوض.

التخلص من القمامة بانتظام.

أعراض الحمى النزفية

هناك مجموعة من الأعراض التي يصاب بها الشخص، بحسب ما أوضح أخصائي الأوعية الدموية، هي: